Экспорт российской пшеницы в два раза превысил показатели до спецоперации Bloomberg: экспорт пшеницы из России почти в 2 раза превысил показатели до спецоперации

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Объем экспорта российской пшеницы в январе и феврале 2023 года почти вдвое превысил показатели аналогичного периода прошлого года до начала специальной военной операции на Украине, передает Bloomberg. По информации агентства, показатель достиг 6,1 миллиона тонн.

Отмечается, что цены на пшеницу из России были достаточно низкими благодаря большому урожаю прошлого года, что привлекло многих покупателей. Продажи начались позже, в конце 2022 года, когда российское зерно снова стало конкурентоспособным.

Эта тенденция означает, что грузоотправители смогли преодолеть финансовые и страховые проблемы, вызванные санкциями против России. В этом сезоне Россия экспортировала 29,5 миллиона тонн пшеницы, что превышает прошлогодний объем в 26,7 миллиона тонн.

Ранее в российском МИД заявили, что Запад «хоронит» зерновую сделку, саботируя выполнение российской части «пакета», в то время как зерно для беднейших государств перенаправляется в Европу. По мнению представителей МИД, Западу пора прекратить «разыгрывать продовольственную карту» и создавать «откровенные препятствия» российскому сельхозэкспорту.

Госсекретарь США Энтони Блинкен до этого заявил, что страны G20 выступают за скорейшее продление и усиление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 марта. По его словам, Россия в настоящее время отказалась дать обязательства по ее возобновлению.