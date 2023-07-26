Эксперт считает, что новый завод по производству дронов усилит мощь ВС РФ Военэксперт Кнутов: нужен новый завод, который повысит эффективность ВС РФ в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотники существенно изменили ход боевых действий во время специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, производство БПЛА стало одним из приоритетных направлений для Вооруженных сил РФ. Кнутов добавил, что ВС РФ нужен новый завод по производству дронов, который позволит военным добиваться хороших результатов на поле боя.

Сейчас у нас примерно такое же количество БПЛА, как у ВСУ. Когда у нас их станет больше, вырастут и наши возможности. Мы сможем наносить удары, которые не ожидает противник. Это позволит добиваться хороших результатов, которые сегодня мы пока достигаем только на некоторых участках фронта, — рассказал Кнутов.

По его словам, у ВС РФ большой расход БПЛА в ходе СВО. Их можно сбить из автомата и крупнокалиберного пулемета. ВС РФ требуется большое количество дронов, снарядов, мин, а также патронов.

Благодаря разведывательным беспилотникам точность ударов нашей артиллерии выросла в разы. Это отмечают даже противник и натовцы. К беспилотникам также крепят гранаты, превращая их в дроны-камикадзе, — отметил эксперт.

В России строится завод по производству БПЛА иранской разработки, сообщил 25 июля CNN со ссылкой на аналитиков разведывательного управления Минобороны США. В строительстве предприятия принимает участие Иран, который, по данным американской стороны, регулярно отправляет в Россию специальное оборудование. Аналитики из Пентагона не скрывают, что БПЛА могут оказать большое влияние на ход боевых действий на Украине.

Беспилотники «Ланцет», применяемые российскими силами на передовой, являются одной из главных угроз для наступления ВСУ, написал обозреватель Эрик Нурдберг в статье для SVT. По его мнению, БПЛА могут наносить удары вглубь украинского тыла, где располагаются ракетные и радиолокационные комплексы.

Газета Washington Post ранее сообщила со ссылкой на украинского министра цифровой трансформации и вице-премьера Михаила Федорова, что Украина ежемесячно теряет в ходе боевых действий тысячу беспилотников.