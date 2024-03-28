«Их в дверь, они в окно»: эксперт Парфентьев о блокировке Telegram в России Эксперт Парфентьев: руководство Telegram не даст заблокировать мессенджер в РФ

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Прежние попытки блокировки Telegram в России потерпели неудачу из-за высокой мотивации команды мессенджера их обойти, заявил NEWS.ru координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. По его словам, создатели платформы максимально заинтересованы в ее работе на территории РФ и в прошлый раз находили новые и новые способы обхода запретов.

Ситуация с предыдущей блокировкой выглядела, как в пословице «их в дверь, они в окно»: команда постоянно находила новые способы обеспечения работы мессенджера, реагировала практически мгновенно, — заметил эксперт.

Парфентьев напомнил, что в конечном итоге полноценно ограничить доступ к мессенджеру Роскомнадзор не смог. По его мнению, именно этот факт будет играть существенную роль в новых попытках ограничить работу мессенджера.

В конце концов ситуация законсервировалась на том, что де-факто сервис продолжал работать. Так что в ситуации с Telegram при принятии такого решения будет довлеть предыдущий негативный опыт, — подчеркнул он.

28 марта в Кремле заявили, что ждут от создателя Telegram Павла Дурова больше внимания к происходящему в мессенджере, который все чаще используется в террористических целях. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что вопрос о блокировке платформы не рассматривается. Несколькими часами позже РКН подтвердил, что необходимости в ограничении доступа к сервису нет. Однако ведомство призвало владельцев мессенджеров и социальных сетей обратить «особое внимание» на безопасность пользователей.