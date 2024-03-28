В Роскомнадзоре рассказали о планах на Telegram Роскомнадзор не видит необходимости блокировать Telegram

Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать работу Telegram в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор. Там отметили,что администрация мессенджера удалила более 256 тысяч запрещенных материалов с 2021 года по требованию РКН. Роскомнадзор также призвал владельцев мессенджеров и социальных сетей обратить «особое внимание» на безопасность пользователей и принять дополнительные меры, с помощью которых юзеры смогут ограничить себя от провокационных сообщений.

Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Telegram в России, — сообщили в пресс-службе.

Ранее регулятор сообщал, что активно следит за фейками и призывами к экстремистской деятельности после теракта в «Крокус Сити Холле». В РКН отметили, что за последние двое суток был ограничен доступ к 11 Telegram-каналам с террористическим контентом.

Кроме того, вице-спикер Совфеда Инна Святенко отмечала, что Генпрокуратура совместно с Минцифры и Роскомнадзором разрабатывают законопроект о расширении возможностей по блокировке противоправного контента в интернете. По ее словам, авторы должны нести ответственность за достоверность размещенной публично информации, а мнение об их профессиональной квалификации может быть ошибочным.