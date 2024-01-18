Эксперт объяснил, почему до 2026 года в РФ появится много новых самолетов Авиаэксперт Гусаров: к 2026 году в РФ будет много самолетов из-за перезагрузки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная промышленность России находится на стадии перезагрузки, которая была начата несколько лет назад, рассказал NEWS.ru эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров. По его словам, в 2024–2025 годах эта стадия завершится и в стране появится много новых самолетов. Он также отметил, что вся техника в настоящий момент находится в предсерийном состоянии, однако она уже полностью спроектирована и даже построена.

Несколько лет назад мы начали глобальную перезагрузку. Вот и получается, что мы сейчас имеем широкий спектр самолетов различного класса, но все они находятся в предсерийном состоянии. Машины спроектированы, созданы, построены, но еще не совершены все необходимые сертификационные испытания, они не доведены до стадии серийного производства, — объяснил Гусаров.

Текущий и следующий годы могут стать очень важными для авиационной отрасли России, отметил эксперт. Так, ожидается запуск в серию и МС-21 и SJ-100 с российскими комплектующими, а также малых самолетов ЛМС-901 «Байкал», ТВРС-44 «Ладога» и турбовинтового Ил-114-300.

Доведем дело до конца, сделаем все как надо — и тогда уже скоро новые российские самолеты начнут выпускаться, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, когда в 2024 году в РФ состоится Международный авиационно-комический салон МАКС в подмосковном Жуковском. По предварительной информации, мероприятие пройдет с 23 по 28 июля.