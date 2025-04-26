Эксперт объяснил, как Украина может использовать смартфоны против россиян Политолог Перенджиев: Запад и Киев могут следить за россиянами через смартфоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокопоставленным российским политическим и военным деятелям, причастным к борьбе с неонацизмом и бандеровщиной, нужно проявлять особую осторожность при использовании цифровой техники, в особенности смартфонов, отметил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru. С помощью гаджетов можно отслеживать местоположение их владельцев, напомнил собеседник.

Я считаю, что всем, кто участвует как представитель России, кто противостоит нацизму, неонацизму, бандеровщине, ВСУ и так далее, надо соблюдать осторожность. В первую очередь это касается использования смартфонов. Их могут отслеживать с помощью специальных систем, устанавливается четкий контроль за передвижением человека, − объяснил Перенджиев, комментируя инцидент с убийством генерала Ярослава Москалика.

Заказчиками покушений являются лица, находящиеся на территории Украины, отметил эксперт. Однако исполнителями терактов могут быть завербованные киевскими спецслужбами местные жители или же украинские мигранты, подчеркнул собеседник. Он также не исключил, что в техническом плане к таким инцидентам могут быть причастны и страны Запада.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подрыв автомобиля возле дома в Балашихе, в результате которого погиб генерал Москалик, в очередной раз продемонстрировал истинную сущность украинских властей. Он подчеркнул, что нужно оставаться начеку на фоне возможного проведения мирных переговоров с Киевом.