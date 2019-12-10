https://static.news.ru/photo/60544b9c-1a85-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые распространённые травмы в новогодние каникулы — переломы и ушибы из-за падения на скользких тротуарах и катания с необорудованных горок. Об этом NEWS.ru рассказал вице-президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, заместитель директора по организационно-методической работе в сфере здравоохранения и образовательной деятельности НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Александр Очкуренко. Кроме того, по его словам, люди часто получают тяжёлые травмы от падения сосулек с крыши и неправильного обращения с пиротехникой.

Что касается травм, характерных в новогоднее время, это, конечно же, нарушение техники безопасности при использовании различных петард, которые у взрослых чаще взрываются в руках, что приводит к травматическим повреждениям мягких тканей кисти, пальцев, сухожилий, ампутации пальцев и кисти. У детей, которые смотрят на всё это, нередко происходят ожоги лица, и особенно глаз, — пояснил травматолог.

Он отметил, что люди всех возрастов часто наносят серьёзный вред здоровью, катаясь на горке.

Кроме того, в новогодние каникулы, когда у детей и взрослых много свободного времени, часто катаются на ватрушках бесшабашно, не используют технику безопасности. Поэтому падают с этих ватрушек, происходят переломы различных костей конечностей. Но самое страшное, когда при подпрыгивании на этих ватрушках и приземлении происходят переломы позвоночника как у детей и подростков, так и у их родителей. Катаясь на ватрушках, наиболее часто происходят переломы позвоночника, — рассказал Очкуренко.

Специалист напомнил о том, что в новогодние дни дети часто падают на уличных игровых площадках, которые не всегда своевременно освобождаются от снега и льда, из-за чего происходят переломы составляющих локтевой сустав костей.

Для избежания травм Очкуренко рекомендует придерживаться техники безопасности при использовании фейерверков. В частности, отходить от них на безопасное расстояние, не взрывать их в руках, не бросать в других людей или под ноги. А также не кататься на ватрушках и санках с высоких горок, не создавать травмоопасные ситуации.

Ранее психолог Анетта Орлова рассказала NEWS.ru, что новогодняя атмосфера наиболее сильно проявляется в период с 25 декабря по 1 января. Она рекомендует в последние дни уходящего года отправить поздравления даже тем людям, с которыми давно не виделись. Как отметила Орлова, в погоне за тем, чтобы всё успеть, нужно оставить немного сил на постновогодний период. И заблаговременно продумать активную программу времяпровождения на 10 дней после наступления праздника.