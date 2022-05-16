Экс-депутата отправили в колонию на 2,5 года за нападение на полицейского Суд приговорил экс-депутата Алексея Бурнашова к 2,5 года тюрьмы

Алексей Бурнашов / Фото vk.com/burnashov_a_l

Ленинский районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы от Пермского края Алексея Бурнашова к двух годам и шести месяцам тюрьмы, передаёт РБК. Приговор был вынесен с учётом смягчающих обстоятельств. Отмечается, что гособвинение требовало наказания в виде пяти лет лишения свободы.

Инцидент, в котором обвиняют Бурнашова, произошёл 8 июля 2021 года. В тот день сотрудники ДПС остановили автомобиль экс-депутата в центре Перми. Бывший парламентарий в грубой форме отказал сотрудникам ДПС в прохождении медосвидетельствования и вступил в драку. В результате его скрутили, надели наручники и доставили в отдел полиции.

Суд квалифицировал действия Бурнашова как опасные для здоровья, а не для жизни. Наличие у Бурнашова детей, принесение им извинений потерпевшим и признание вины послужили смягчающими обстоятельствами.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и статьи 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

Ранее 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему офицеру ФСБ Дмитрию Казакову по делу о выдаче секретных сведений иностранной разведке. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима.