Экономист назвал способ вернуть Россию в «жирные нулевые» Дудчак: чтобы вернуть РФ «жирные нулевые», нужно остановить отток капитала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России есть резервы и инструменты для того, чтобы вернуться к высоким темпам экономического роста, которые наблюдались в стране в 2000-х, заявил в беседе с NEWS.ru экономист и политолог Александр Дудчак. По его словам, для этого достаточно принять несколько административных решений, в том числе пресечь отток капитала.

Нужно переподчинить Центральный банк правительству, снизить ключевую ставку и запретить вывод капитала за рубеж. В общем-то, те решения, которые принимал Владимир Путин в 2022 году, позволили тогда сохранить экономику. Сегодня их можно повторить — и мы увидим результат очень быстро, — пояснил он.

По словам эксперта, в нулевые властям РФ удалось не только поднять разрушенную в 90-е годы экономику, но и буквально сохранить суверенитет страны. Это привело к тому, что уровень поддержки президента населением зашкаливал.

Путин пришел в очень тяжелый момент, и страна начала меняться достаточно быстро. Начал наполняться бюджет, пошел к завершению конфликт в Чечне. В общем, результаты действий власти стали видны очень быстро, — отметил Дудчак.

Ранее Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сообщил, что Россия по итогам 2023 года опередила все страны G7 по темпам экономического роста. Глава государства отметил, что сегодня РФ является крупнейшей экономикой Европы по ВВП.