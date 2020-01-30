https://static.news.ru/photo/7fb321dc-4359-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Neetz, via imago-images.de/Global Look Press

Российские ученые создали материал на основе полиэтилена, который способен разлагаться в естественной среде. Работа велась в РЭУ имени Плеханова.

Разработанный композитный материал не имеет аналогов в мире, ученые испытывали его в грунте. Соавтор исследования Елена Григорьева подчеркнула, за три года в грунте масса образца снизилась на 20%.

Коллектив института планирует подготовить технологию для вывода на рынок. Для этого будут проводиться дальнейшие исследования по влиянию факторов среды на процессы разложения. Специалисты определят влияние органических наполнителей на механические свойства полимера. Исследование опубликовано в журнале Inorganic Materials: Applied Research.

Ранее NEWS.ru писал, что самарские учёные нашли способ повысить эффективность лазеров. Они создали алмазные оптические элементы, фокусирующие излучение технологических СО2-лазеров.