Российские ученые создали материал на основе полиэтилена, который способен разлагаться в естественной среде. Работа велась в РЭУ имени Плеханова.
Разработанный композитный материал не имеет аналогов в мире, ученые испытывали его в грунте. Соавтор исследования Елена Григорьева подчеркнула, за три года в грунте масса образца снизилась на 20%.
Коллектив института планирует подготовить технологию для вывода на рынок. Для этого будут проводиться дальнейшие исследования по влиянию факторов среды на процессы разложения. Специалисты определят влияние органических наполнителей на механические свойства полимера. Исследование
Ранее NEWS.ru писал, что самарские учёные нашли способ повысить эффективность лазеров. Они создали алмазные оптические элементы, фокусирующие излучение технологических СО2-лазеров.
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