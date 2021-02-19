Дмитрий Песков раскрыл своё воинское звание

https://static.news.ru/photo/417e9ea6-729b-11eb-a846-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что когда он служил в армии, носил звание старшего лейтенанта.

У Дмитрия Сергеевича Пескова звание старший лейтенант, — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он не смог точно назвать воинское звание президента России Владимира Путина, засомневавшись, является ли он полковником в запасе или полковником в отставке, пишет MK.RU.

По-моему, в отставке, — заключил представитель Кремля.

При этом Песков ответил на вопрос журналистов о том, как Путин, дослужившийся до звания полковника, может в качестве главнокомандующего Вооружёнными силами России командовать генералами. По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин давно заслужил куда более высокое звание.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам Пескова, высокое доверие россиян к Путину строится на делах и достижениях президента, а не на распространяемых третьими лицами инсинуациях. Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал фильм про «дворец» российского лидера в Геленджике. По словам Пескова, «фильм оказался рейтинговым, однако то, о чём в нём говорилось, оказалось неправдой». Пресс-секретарь Путина напомнил, что и владелец «дворца» нашёлся, и информация об его использовании появилась из первых уст.