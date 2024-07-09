Дети отпинали педофила, пьянчуги раздели москвичку: громкие ЧП за сегодня

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В Оренбурге группа подростков устроила самосуд над педофилами, в Москве толпа мужчин насильно раздела пьяную девушку, на Кубани девочка попала под поезд на глазах у отца — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях из рубрики «Происшествия» за сегодня.

В Оренбурге подростки проучили извращенца

В Оренбурге тинейджеры избили иностранцев, которые пытались приставать к девочкам. Инцидент произошел на пляже недалеко от места под названием Марсово поле, передает Telegram-канал «Оренбург». Со слов подростков, младший из мигрантов снимал девушек на видео, а старший подплыл к одной из них под водой и якобы стянул с нее купальник.

«Вот Оренбург. Педофилы у нас. Вот этот снимал меня, мою девочку», - произносит за кадром один из участников потасовки.

В Москве толпа мужчин раздела пьяную девушку

В Москве 37-летняя местная жительница обратилась в полицию с просьбой найти и наказать группу мужчин, которые раздели ее на улице догола. Девушка рассказала, что пятеро молодых людей встретили ее пьяной на выходе из магазина у метро «Зябликово». Они предложили ей присоединиться к их компании и выпить.

Девушка согласилась погулять. Позже во дворе насильники начали сдирать с девушки платье и нижнее белье. Девушка была пьяна, из-за чего не оказывала сопротивления и не звала на помощь. После она не смогла найти свои вещи и была вынуждена использовать найденный на улице мусорный пакет, чтобы прикрыться. Затем девушке встретился на пути молодой человек, который довез ее до дома на электросамокате. Предположительно, он был в той же компании, которая надругалась над девушкой.

Поезд задавил девочку на глазах у отца

10-летняя девочка погибла под грузовым поездом на станции Полтавская в Краснодарском крае. Трагедия произошла на глазах у ее отца.

Мужчина с девочкой переходили железнодорожные пути в неположенном месте и не заметили приближающийся поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

В настоящее время Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу проводит проверку. В управлении СКР сообщили о возбуждении дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Вероятно, обвиняемым в деле станет отец погибшего ребенка.

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