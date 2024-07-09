Таксиста посадили за изнасилование девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратовской области к девяти годам исправительной колонии строгого режима приговорили таксиста, который надругался над 16-летней пассажиркой, передает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Нападение произошло в феврале текущего года.

1 февраля 2024 года осужденный при осуществлении заказа в своем автомобиле совершил в отношении 16-летней пассажирки иные действия сексуального характера. Во время совершения преступления потерпевшей удалось сообщить родственнице о противоправных действиях по мобильной связи, а после покинуть автомобиль, — рассказали в СКР.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красноармейске 42-летний разнорабочий попытался изнасиловать 12-летнего соседа. Инцидент произошел на речке Воря. Сначала педофил восхищался тем, как хорошо плавает подросток. Позже он попросил его преподать урок плавания, но перед этим предложил зайти в кусты. Там мужчина начал трогать подростка и склонять к половому контакту. Ребенок успел закричать и убежать от педофила. Мальчик рассказал о произошедшем матери. Родительница обратилась в полицию, и правоохранители оперативно задержали подозреваемого.