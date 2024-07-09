По следам тувинского мальчика: в Туве девочку изнасиловали трое сверстников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не успел Тес-Хемский район Республики Тыва опомниться от скандала с жестоко изнасилованным 10-летним мальчиком, как в СМИ прогремел новый случай — в их местности об изнасиловании тремя сверстниками рассказала 16-летняя девочка. NEWS.ru сообщает подробности дела.

Рассказала спустя 1,5 года

8 июля трое подростков из Тувы были арестованы по подозрению в изнасиловании сверстницы. Заявление на троих 16-летних парней написала мать пострадавшей из Тес-Хемского района Республики Тыва, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девочка рассказала о совершенном против нее преступлении только спустя полтора года после того, как все произошло. В момент изнасилования девочке было только 14 лет.

По версии следствия, в декабре 2022 года трое несовершеннолетних изнасиловали свою сверстницу. По словам местных жителей, это произошло в доме около подстанции в селе О-Шынаа.

«В ближайшее время планируется направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении республиканского управления Следственного комитета.

Чужаки там не живут

Местные жители говорят, что в селе все друг друга знают и «распространено кумовство». Об этом же говорила Айза, мать 10-летнего мальчика, которого несколько раз изнасиловали подростки в сельском туалете. При первом медосвидетельствовании доктор заявил, что мальчик абсолютно здоров, хотя после травмы, как утверждают СМИ, у него развилось недержание кала.

«Там чужаки вообще не живут, там конкретно коррупция, насильники сына Айзы тоже богачи. В других регионах Тувы такого нет», — поделились жители с журналистами.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Имена насильников не раскрывают

Следователи СК возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, совершенное группой лиц) и предъявили обвинение подозреваемым. Сейчас они находятся в СИЗО, передает aif.ru.

Правоохранители не раскрывают личности подозреваемых школьников и пострадавшей девочки из-за их несовершеннолетнего возраста и характера статьи. При этом известно, что ранее обвиняемые не привлекались к уголовной ответственности.

Предыдущую жертву Собчак увезла в Москву

Мальчика, которого в начале 2023 года изнасиловали в сельском туалете, телеведущая Ксения Собчак вместе с семьей перевезла в Москву. По данным СМИ, после пережитой серии надругательств 11-летний подросток страдает недержанием кала, поэтому журналистка нашла для него врачей и решила вопрос с реабилитацией в столичной больнице.

«Всю семью мальчика, которого насиловали старшеклассники в Туве, я перевезла в Москву. Его самого устроила на реабилитацию в лучшую столичную больницу. Я делала это в режиме тишины, чтобы семье было комфортно. Они наконец в безопасности. Подальше от родственников насильников, давления, косых взглядов. Айзе — маме — стало спокойнее», — написала Собчак.

Айза рассказывала, что родственники насильников оказывали на них давление.

«Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, то он нас всех застрелит. В июле разбили окна в доме моих родителей, подожгли хозяйственные постройки — сарай, огород, туалет, душевую. Я написала заявление, по сей день ответа нет», — рассказывала мать пострадавшего ребенка.

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