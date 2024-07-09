В Оренбурге родители катали ребенка в клетке по городу

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В Оренбурге родители выгуливали ребенка в клетке на колесиках, передает паблик «Типичный Оренбург». Родители также везли в клетке животное, похожее на собаку. Питомец сидел на руках у ребенка. Отец при этом тащил за собой небольшой розовый чемодан. В пресс-службе управления МВД по Оренбургской области сообщили, что уже знают об инциденте и разбираются в его обстоятельствах. Полиция устанавливает участников незаурядного променада.

В социальных сетях была выявлена видеозапись, на которой неизвестные перевозят ребенка в клетке через дорогу. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личности участников и обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Красноярска на время оставила свою четырехлетнюю дочь у случайных знакомых, но забыла адрес. Она обратилась в полицию с просьбой помочь найти ребенка. В итоге выяснилось, что жизни ребенка ничего не угрожало. Тем не менее в отношении матери составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.