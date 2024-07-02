Мать оставила дочку у знакомых в гостях и забыла, где они живут В Красноярске пьяная женщина оставила ребенка у новых знакомых и забыла их адрес

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Красноярска на время оставила свою 4-летнюю дочь у случайных знакомых, но забыла адрес, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. Женщина обратилась в полицию с просьбой помочь найти ребенка.

Днем заявительница гуляла с ребенком по Ярыгинской набережной, где познакомилась с мужчиной и женщиной, которые пригласили ее к себе в гости распивать спиртное. <...> [Когда мать] собралась идти домой, ребенок в это время уснул. Женщина решила не будить дочь и вернуться за ней позже. Однако к вечеру она забыла адрес, где оставила малолетнюю девочку, — рассказали в полиции.

В итоге выяснилось, что жизни ребенка ничего не угрожало. Тем мне менее в отношении матери составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что новорожденную девочку обнаружили на седьмом этаже в подъезде жилого дома на улице Чусовской в районе Гольяново в Москве. Личность 42-летней женщины, оставившей свою дочь, уже установлена. На видео с домофона, опубликованном ведомством, можно увидеть, что женщина с ребенком на руках сидела на скамейке около подъезда и ждала, когда кто-нибудь откроет дверь. Она зашла вслед за мужчиной, а спустя некоторое время вышла уже без малышки.