Толпа мужчин раздела пьяную москвичку на улице Москвичке пришлось прикрываться мусорным пакетом после нападения толпы мужчин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 37-летняя местная жительница обратилась в полицию с просьбой найти и наказать группу мужчин, которые раздели ее на улице догола, передает Telegram-канал Baza. Девушка рассказала, что пятеро молодых людей встретили ее пьяную на выходе из магазина у метро «Зябликово». Они предложили ей присоединиться к их компании и продолжить пить алкоголь.

Девушка согласилась погулять и выпить с незнакомцами. Позже во дворе они начали сдирать с девушки платье и нижнее белье. Девушка была пьяна, из-за чего не оказывала сопротивления и не звала на помощь.

После пьяная девушка не смогла найти свои вещи и была вынуждена использовать найденный на улице мусорный пакет, чтобы прикрыться. Затем девушке встретился на пути молодой человек, который довез ее до дома на электросамокате. Предположительно, молодой человек был в той же компании, которая надругалась над девушкой.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге под суд пойдет 52-летний водитель-экспедитор, обвиняемый в изнасиловании 11-летней девочки. Также его будут судить за создание порноматериалов с девочкой. Уточняется, что мужчину задержали 8 апреля. Сейчас обвиняемый остается под стражей.