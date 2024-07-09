Поезд задавил ребенка на глазах у отца На Кубани поезд сбил 10-летнюю девочку на глазах у отца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10-летняя девочка погибла под грузовым поездом на станции Полтавской в Краснодарском крае, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Трагедия произошла на глазах у ее отца.

По данным канала, мужчина с девочкой переходили железнодорожные пути в неположенном месте и не заметили приближающийся поезд. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако допустить столкновения не смог. Девочка получила смертельные травмы и умерла на месте. В настоящее время Управление на транспорте МВД России по Южному федеральному округу проводит проверку. На опубликованных каналом кадрах можно услышать убитого горем отца.

В июне электропоезд сбил 84-летнюю пенсионерку на станции Рябинино в Красноярском крае. Женщина пыталась перебежать пути. Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, однако избежать ЧП не удалось. Пострадавшая скончалась до приезда скорой.

Немногим ранее грузовой поезд совершил столкновение с мопедом в Шатковском округе Нижегородской области. 17-летний подросток выехал на переезд «Поя-Шатки» и избежать трагедии не удалось. До этого два подростка, зацепившиеся за электричку, погибли в подмосковном Щелково. Одно тело обнаружили на крыше электрички, второе — около железнодорожных путей.