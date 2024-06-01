Грузовой поезд сбил подростка на мопеде в Нижегородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой поезд совершил столкновение с мопедом в Шатковском округе Нижегородской области, сообщает издание NewsNN. В результате происшествия погиб 17-летний подросток.

По информации портала, авария случилась вечером 31 мая. Мальчик выехал на переезд «Поя-Шатки» перед стремительно приближающемся поездом. Водитель успел нажать на кнопку экстренного торможения, однако столкновения избежать не удалось.

Ранее сообщалось, что два подростка, зацепившиеся за электричку, погибли в подмосковном Щелково. В настоящий момент проводится проверка по факту ЧП. По данным MK.RU, один труп обнаружен на крыше электрички, второй — около железнодорожных путей. Сейчас также устанавливаются личности погибших.

В Чапаевске тем временем трех школьников мощно ударило током после того, как один из них удочкой задел линию электропередачи. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии. Как стало известно, один из друзей попытался в прыжке достать провод ЛЭП удочкой, но он заискрился. От такого сильного удара током пострадали все трое. Их госпитализировали, один из несовершеннолетних находится в коме.