В Чапаевске трех школьников ударило мощным разрядом тока

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чапаевске трех школьников мощно ударило током после того, как один из них удочкой задел линию электропередач, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как стало известно каналу, один из друзей попытался в прыжке достать провод ЛЭП удочкой, но он заискрился. От такого сильного удара током пострадали все трое. Их госпитализировали, один из несовершеннолетних, по данным канала, находится в коме.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщила, что в Советском районе Крыма школьник погиб от удара током в трансформаторной. Трагедия произошла с 13-летним мальчиком, который приехал в гости к родственникам в Пчельники. При осмотре места происшествия выяснилось, что двери сооружения были открыты, что является нарушением безопасности. Следствие выясняет, кто был ответственен за обслуживание подстанции.

До этого в Краснодаре 14-летний подросток получил смертельный удар током на крыше вагона грузового поезда. Трагедия произошла на восьмом километре железнодорожного пути станции Пашковская Северо-Кавказской железной дороги. Школьник хотел сократить дорогу через пути и взобрался на крышу одного из вагонов грузового состава. Там он получил удар электрической дугой от контактной электросети.