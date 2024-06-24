Опубликованы кадры из электрички, насмерть сбившей пенсионерку Под Красноярском электричка насмерть сбила перебегавшую пути пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае на станции Рябинино электропоезд сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пыталась перебежать пути, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО. Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, однако избежать ЧП не удалось. Пострадавшая скончалась до приезда скорой.

Транспортные полицейские установили, что пострадавшей является 84-летняя жительница города Красноярска, которая пересекала железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи, — сказано в сообщении.

Ранее в Шатковском округе Нижегородской области грузовой поезд сбил мопед. В результате происшествия погиб 17-летний подросток. Мальчик выехал на переезд «Поя-Шатки» перед стремительно приближающемся поездом. Водитель успел нажать на кнопку экстренного торможения, однако столкновения избежать не удалось.

В Праге до этого погиб рок-музыкант и певец Мирослав Имрих, знакомый слушателям по работе в группе Abraxas. Отмечается, что незадолго до смерти 71-летний артист пропал после того, как ушел из больницы. На его поиски были отправлены десятки полицейских и вертолет. Позже тело музыканта было найдено на железнодорожных путях недалеко от пражского района Угржиневси, его сбил поезд.