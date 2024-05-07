Знаменитый певец попал под поезд и погиб Чешский певец Мирослав Имрих попал под поезд

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Мирослав Имрих

В Праге погиб рок-музыкант и певец Мирослав Имрих, знакомый слушателям по работе в группе Abraxas, пишет портал Novinky. 71-летний артист скончался в ночь на субботу, 4 мая.

Отмечается, что незадолго до смерти музыкант пропал после того, как ушел из больницы. На его поиски были отправлены десятки полицейских и вертолет. Позже тело музыканта было найдено на железнодорожных путях недалеко от пражского района Угржиневси, его сбил поезд. По данным журналистов, у Имриха был запланирован на этот год гастрольный тур с группой Tango.

Ранее стало известно, что чехословацкая и чешская актриса театра, кино и сериалов Симона Постлерова умерла на 60-м году жизни. Артистки не стало 5 мая. Правоохранители обнаружили тело женщины в ее квартире. В полиции заявили, что это может быть несчастный случай.

Симона Постлерова родилась в 1964 году в семье актера и режиссера Александра Постлера и актрисы, режиссера Яны Постлер. Брат артистки Александр Постлер — младший тоже является актером.

До этого пропавший без вести американский актер и режиссер Дэниэл Дзирилли был признан мертвым. Причина и обстоятельства смерти артиста не раскрываются. 58-летний Дзирилли пропал без вести 24 апреля. Теперь его семья сообщила, что постановщик скончался 28 апреля. Похороны пройдут в закрытом формате.