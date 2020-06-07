Депутаты предложили выдавать лицензию на утилизацию масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/047c9a60-a962-11ea-980c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавируса к медицинским отходам теперь ежедневно добавляются 10 млн использованных масок, респираторов, перчаток и защитных очков. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что средства индивидуальной защиты следует выбрасывать в специальные боксы, а деятельность по утилизации медотходов — обязательно лицензировать.

По его словам, Мособлдума и правительство Московской области уже подготовили законопроект, предусматривающий создание специального регионального оператора по сбору и утилизации такого мусора.

Сегодня деятельность по обращению с медотходами не лицензируется в принципе. В этой сфере полно шарлатанов и преступников, которые берут деньги за эту работу, а по факту её не делают, — заявил «Парламентской газете» Бурматов.

Он пояснил, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, использованные маски и перчатки необходимо складывать в полиэтиленовый пакет и выбрасывать вместе с обычным мусором. По мнению депутатов, эта система неэффективна, так как всё это будет вывозиться на обычные свалки. Бурматов считает, что граждане могли бы сдавать маски и перчатки в поликлиники и больницы, так как там уже налажена их утилизация, или выбрасывать в специальные контейнеры.

Как писал NEWS.ru, провал мусорной реформы грозит России из-за планов по массовому строительству мусоросжигающих заводов и полигонов вместо переработки отходов. Планы Российского экологического оператора (РЭО) противоречат целям реформы, которая предусматривает создание современной системы управления отходами и их переработку.