Депутаты Госдумы вмешались в обновление МКБ Госдума призвала правительство не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ и педофилии

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Депутаты Государственной думы приняли постановление, рекомендующее правительству России не легализовывать отдельные разделы одиннадцатой версии Международной классификации болезней, сообщает РИА Новости. Они затрагивают вопросы ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.

Рекомендовать правительству Российской Федерации при внедрении Международной статистической классификации болезней <...> одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) <...> сохранить коды МКБ-10, связанные с расстройством половой идентификации (F64.0), в том числе транссексуализмом, трансвестизмом, расстройствами сексуального предпочтения (F65), включая педофилию, — говорится в постановлении.

Госдума также рекомендует правительству ускорить подготовку документов, направленных на реализацию закона о запрете операций по смене пола. Один из таких документов представляет собой перечень организаций, имеющих право выдавать заключения о соответствии половых признаков определенному полу.

Обновленная версия МКБ пересматривает существующую классификацию болезней. Одним из изменений является признание игромании психическим расстройством. Также документ вводит новые стандарты лечения различных заболеваний.

Государственная дума ранее утвердила закон о запрете операций по смене пола в России после внесения поправок. Он вступит в силу с момента опубликования. Отмечается, что документ запрещает осуществление процедуры смены пола за исключением случаев, когда вмешательство необходимо для лечения врожденных аномалий.