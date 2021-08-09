Депутат Госдумы: гимнастка Аверина стала заложницей политических игрищ

Российская художественная гимнастка Дина Аверина на Олимпиаде в Токио стала заложницей политических игрищ. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

По словам Пайкина, российские спортсмены на нынешней Олимпиаде показали фантастические результаты, подтвердив статус России как великой спортивной державы.

Гордость и надежда страны трехкратная абсолютная чемпионка мира Дина Аверина стала заложницей политических игрищ. Для нас Дина — безусловная чемпионка. Ее мастерство, ее мужество, равно как и ее слезы, станут символом российского спортивного характера, — подчеркнул депутат.

Пайкин напомнил историю, произошедшую с российским гимнастом Алексеем Немовым на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Тогда судьи занизили ему оценку за упражнения на перекладине. Зрители были возмущены произошедшим. Они выразили своё недовольство выкриками и гулом и наградили россиянина аплодисментами, как истинного победителя.

Такой же — непобежденной — войдет в историю и Дина Аверина, — резюмировал депутат.

В субботу, 7 августа, Дина Аверина заняла второе место в многоборье на олимпийском турнире по художественной гимнастике. Её сестра Арина стала четвёртой. Победу судьи отдали представительнице Израиля Линой Ашрам, которая в упражнении с лентой потеряла предмет. Сборная России осталась без золотой награды в этой дисциплине впервые с 1996 года.