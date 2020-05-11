Данные о ситуации с коронавирусом в РФ поступают из 250 источников

https://static.news.ru/photo/f05abac4-9374-11ea-88ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в онлайн-режиме поступают данные из более чем 250 источников. Отчёты, которые готовятся по 106 показателям, служат основой для принятия решений на правительственном уровне.

Это единая точка, которая собирает информацию из более чем 250 различных источников, и на основе тех данных, которые в эту систему стекаются по 106 показателям, получается некая управленческая отчётность, — сказал в эфире телеканала «Россия-24» Чернышенко.

Он подчеркнул, что данные обновляются ежечасно. В числе источников вице-премьер назвал заявления губернаторов, а также информацию 25 министерств и ведомств по трём основным направлениям: обеспеченность системы здравоохранения, поддержка населения и поддержка экономики. Информационный отчёт готовится ежедневно до 7:00 утра, чтобы к 8:00 его смогли увидеть президент и члены правительства.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину ежемесячно представлять доклад о действиях региональных властей по отмене ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавируса. В нём должны учитываться сроки, критерии, параметры и последовательность действий с учётом региональных особенностей. Уточняется, что первый доклад должен состояться до 12 мая, далее — ежемесячно.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.