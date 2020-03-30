Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) продемонстрировал на видео, как изменилась загруженность на дорогах в центре Москвы в связи с введением режима карантина в столице.
Видео с камер наблюдения
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За три недели загруженность на дорогах Москвы снизилась на 70%,
Отмечается, что по сравнению с трафиком, зафиксированным 30 марта 2019 года, в 2020 году загруженность дорог на 48% меньше, а количество дорожных происшествий снизилось на 87%.
Помимо этого, число пассажиров столичного метро, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 85%, а наземного общественного транспорта — на 74%, заявили в пресс-службе департамента.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что жители столицы смогут посетить отдалённые магазины во время карантина только на автомобиле. Пешком разрешено посещать только ближайшие магазины и аптеки.
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