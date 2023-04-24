«РВ»: ЧВК «Вагнер» прорывает оборону ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы ЧВК «Вагнер» возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» прорывают оборону Вооруженных сил Украины за «дорогой жизни» в Артемовске, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»). Таким образом, «музыканты» приближаются к последнему пути снабжения противника.

По данным канала, за «дорогу жизни» идут тяжелые бои. На севере серой зоны Артемовска продолжаются боестолкновения вдоль улиц Толбухина, Ирины Левченко, Победы и Обороны, на юго-западе — вдоль улиц Коммунальная, Полярная, а также переулков Геологов и Григория Сковороды.

В центре серой зоны продолжаются бои вдоль улицы Чайковского и 1-го, 2-го, 3-го переулков Пушкина, отмечают военкоры.

Ранее газета El Mundo сообщила, что Украина вывела большую часть сил из Артемовска. По данным газеты, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил в интервью Al Arabiya, что ВСУ не оставят попыток удержать Артемовск, так как потеря города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. По его словам, ситуация в городе остается сложной, но военные не думают отступать.