Что за секретный аэродром для борьбы с дронами появился в РФ: где находится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орле появится аэропорт, который будет предназначен для перехвата вражеских беспилотников, летящих в сторону Москвы, заявил вчера, 31 августа, мэр столицы Сергей Собянин. Что об этом известно?

«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сообщил Собянин в ходе выступления в День работников комплекса городского хозяйства.

По словам мэра столицы, ВСУ почти каждый день пытаются совершить теракты в Москве. Собянин подчеркнул, что обустройство аэропорта в Орле еще не закончено. Глава города добавил, что уже 30 августа один из российских вертолетов сбил летящий в сторону столицы вражеский БПЛА.

Что известно о секретном аэродроме в Орле

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что этот аэропорт много лет не работал.

«Аэропорт в Орле, о котором рассказал Собянин, много лет не работал, так как находился в тени других авиаузлов, в том числе Московского, также воздушные гавани есть в Белгороде и Курске. А орловский был запасной площадкой», — отметил он.

Липовой допустил, что после окончания спецоперации орловский аэропорт станет многофункциональным и гражданским — взлетать начнут и вертолеты, и самолеты.

«Не исключаю, что в Орле разместят не только вертолеты, но и средства ПВО и РЭБ для создания зон, где БПЛА начнут терять управление и падать, чтобы вероятность пролета БПЛА свести к нулю», — добавил Герой России.

Почему ВС РФ хотят сбивать украинские дроны вертолетами, а не средствами ПВО

«Вертолет очень маневренный, у него больше свободы действий в воздухе по сравнению с аппаратами самолетного типа, он может зависать, действовать там, где истребитель не может. Вертолет сможет приблизиться к цели, визуально определить ее тип — наш это БПЛА, не наш, — чтобы не ошибиться. Вертолет, грубо говоря, призван выявлять и уничтожать БПЛА там, где дроны пытаются прорваться в мертвой зоне РЛС ПВО — под лучом», — обратил внимание Сергей Липовой.

По его словам, вертолеты оснащены всем необходимым для уничтожения дронов: пулеметы, 20-мм и 30-мм авиапушки, ракеты класса «воздух — воздух».

«Для борьбы с БПЛА подойдут все имеющиеся на вооружении России вертолеты. От транспортно-боевых — Ми-8, Ми-24, Ми-35 — до Ка-52 и Ми-28», — добавил Липовой.

Как дроны ВСУ пытаются атаковать Москву

Сергей Собянин сегодня, 1 сентября, сообщил, что российские системы ПВО сбили беспилотник, летящий в сторону Москвы. По его словам, БПЛА был замечен в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

«Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — отметил мэр столицы.

31 августа Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева.

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