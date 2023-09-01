Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве Собянин: силы ПВО сбили беспилотник в Люберцах

Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве, сообщил в Telegram столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний! — написал Собянин.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали на участок дачного дома в Люберцах. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточняются. Во Внуково задержаны 15 и отменены шесть рейсов. В Домодедово не вылетят по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов отменены. По данным сервиса Flightradar24, в настоящее время в воздушном пространстве над южной частью Москвы нет ни одного самолета.

31 августа Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева.