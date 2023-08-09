Что могло стать причиной взрыва в Сергиевом Посаде: все версии

Фото: Михаил Никитин/ТАСС

Причиной мощного взрыва в Сергиевом Посаде мог стать человеческий фактор, сообщили экстренные службы. Какие еще версии случившегося рассматриваются в данный момент?

Что произошло сегодня в Сергиевом Посаде

Около 10:50 по местному времени очевидцы сообщили о мощном взрыве на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде. В Сети появилось видео огромного столба дыма, который заполоняет небо. Местные жители рассказали, что в двух километрах от эпицентра в квартирах «сильно затрясся потолок», были выбиты стекла. На место ЧП прибыли представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов, губернатор Московской области Андрей Воробьев также выехал заводу. Власти организовали горячую линию.

Глава Подмосковья отметил, что всех людей из всех зданий и цехов на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде эвакуировали. По словам Воробьева, в настоящее время на заводе продолжают разбирать завалы. Он сообщил, всего пострадавших — 31 человек, среди них трое с тяжелыми ранениями. Они находятся в реанимации. Также 12 человек отправлены в травмпункт, всего в больницах — 19 человек.

Помимо этого, Воробьев подчеркнул, что частично поврежден спорткомплекс «Луч». Руководитель Московской области заявил, что всем, чьи квартиры пострадали от взрыва, помогут. Прокуратура МО контролирует работу оперслужб на месте и устанавливает обстоятельства ЧП.

Что могло стать причиной взрыва в Сергиевом Посаде

Журналисты «Осторожно, Москва» писали, что причиной ЧП мог стать беспилотник, который якобы слышали очевидцы. Экстренные службы заявили, что все произошло из-за «человеческого фактора», а не дрона.

Источники РИА Новости утверждают, что взрыв произошел из-за нарушений технологического процесса. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов придерживается аналогичного мнения.

По еще одной версии, в Сергиевом Посаде мог взорваться грузовой автомобиль, который приехал на склад с пиротехникой, передает Brief.

Сообщалось, что взорвался склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Она арендовала помещения на территории оптико-механического завода. Директор организации утверждает, что взрыв произошел не на складе пиротехнических изделий. По его словам, все случилось на территории соседнего ангара, где хранились металлические трубы. Он добавил, что там якобы не было никаких горючих материалов, пишет Baza.

Что известно о компании «Пиро-Росс» и Загорском оптико-механическом заводе

Загорский завод с 1935 года занимается созданием наблюдательной техники, медицинского оборудования, лабораторных приборов, а с недавних пор — дозиметрического оборудования и технических средств безопасности.

ОАО «Пиро-Росс» с 1994 года разрабатывает, изготавливает и реализует оборудование для производства салютов и фейерверков. С 2000 года организация, согласно открытым данным, стала основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Министерства обороны РФ. Во всех фейерверках компании используется эксклюзивное оборудование, изготовленное ОАО «Пиро-Росс».

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