«Окна повылетали»: очевидцы о взрыве в Сергиевом Посаде Очевидцы заявили, что взрыв в Сергиевом Посаде чувствовался в двух километрах от места ЧП

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница поселка Ферма заявила NEWS.ru, что из-за взрыва в Сергиевом Посаде «сразу зашатался дом». По ее словам, Ферма находится примерно в двух километрах от места ЧП. Она подчеркнула, что никто не пострадал.

Мы живем в поселке Ферма. Жужания не слышали, просто сильный взрыв, и сразу же зашатался дом. Все целы слава Богу. Живем, примерно, в двух километрах от места ЧП, — добавила собеседница.

Кроме того, в одном из магазинов стройматериалов, расположенном примерно в 400 метрах от предполагаемого места ЧП рассказали NEWS.ru, что у них также «повылетали окна», но никто не пострадал.

Конечно, почувствовали, стекла повылетали. Но сотрудники все целы, живы-здоровы, — отметил сотрудник торговой точки.

Утром на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв. По словам очевидцев, в соседних с заводом домах взрывной волной выбило стекла. Фото и видео после взрыва в Сергиевом Посаде публикуют жители Подмосковья.

Причиной взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, по предварительным данным, не является беспилотник. Также уточняется, что ЧП произошло на складе с пиротехникой.

Количество пострадавших к настоящему моменту достигло 16. По данным Telegram-канала Baza, под завалами остаются люди. Также сообщается об эвакуации рабочего персонала. Дороги рядом с предприятием перекрыты для движения автомобилей.

Ранее также сообщалось о взрыве в жилом доме на улице Айвазовского в Махачкале. По предварительным данным, произошел взрыв газ. На опубликованных кадрах очевидцы помогают пострадавшим. В результате инцидента полностью разрушена как минимум одна квартира.