Что известно о гибели героя клипа «Тает лед» Степанова в зоне СВО, кто он Герой клипа на песню «Тает лед» группы «Грибы» Степанов погиб в зоне СВО

Фото: t.me/VladimirUyba

Денис Степанов

Герой клипа на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» Денис Степанов погиб в зоне проведения спецоперации, заявил глава Республики Коми Владимир Уйба в социальной сети «ВКонтакте». Что известно о российском бойце?

Что рассказал Уйба про Степанова

Глава Республики Коми сообщил, что Денис Степанов служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового отделения. Также в зоне проведения СВО погиб еще один уроженец Коми Руслан Ручева из села Визинга, служивший пулеметчиком отделения морской пехоты.

«Наши земляки — истинные патриоты. Они не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость нашего народа», — отметил он.

Руководитель администрации МОГО «Ухта» Магомед Османов в своем Telegram-канале сообщил, что прощание со Степановым состоялось 17 ноября.

«Сегодня мы простились с участником специальной военной операции Денисом Владимировичем Степановым. <...> Он — настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нем, окажем всю необходимую помощь его семье», — заявил он.

Османов выразил благодарность родителям погибшего, назвав его героем.

«Выражаю огромную благодарность матери, воспитавшей славного героя своей земли. Сердечные соболезнования родным и близким Дениса Владимировича! Вечная слава воину!» — резюмировал глава МОГО «Ухта».

Когда Степанов стал популярным

Клип на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» вышел на видеохостинге YouTube в марте 2017 года. Ролик собрал на данный момент 268 миллионов просмотров.

Группа вставила в начало ролика интервью со Степановым, которое было записано еще в 1990-х годах. Тогда он, будучи подростком, рассказал журналистам про свою историю любви.

Также известно, что коллектив «Грибы» был создан в Киеве в 2016 году и распался в 2017-м. Продюсер группы Юрий Бардаш принял российское гражданство и поддержал проведение специальной военной операции.

Что известно про гибель актрисы Меньших в ДНР

21 ноября стало известно, что российская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР в результате обстрела, сообщили в санкт-петербургском театре-студии «Портал».

22 ноября РИА Новости сообщило, что реактивный снаряд, выпущенный украинскими военными из РСЗО HIMARS, попал в кровлю над сценой театра в населенном пункте Кумачово в ДНР, где 19 ноября выступала артистка.

После нанесения удара кровля над сценой была полностью разрушена, но зрительский зал и стулья практически не пострадали.

Полине Меньших было 40 лет. Она родилась в Москве и работала преимущественно в столице. Актриса пыталась развивать собственный театр этнотанцев «Нежень», а также в течение 15 лет (2001–2016) работала в театре-студии Lege artis.

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