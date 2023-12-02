По ДНР ударили натовской артиллерией и БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 2 декабря ВСУ 15 раз обстреляли ДНР и выпустили десятки снарядов по Херсонской области

Фото: МО Украины

Украинские войска за сутки выпустили десятки артиллерийских снарядов по Херсонской области. Кроме того, обстрелу подверглась Донецкая Народная Республика. ВСУ выпустили по районам ДНР 38 различных боеприпасов. Под огнем оказались ряд населенных пунктов, в частности Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район. Также украинские войска сбросили боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка в ДНР. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Украинские войска 15 раз обстреляли территорию ДНР за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На Донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На Горловском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский, Киевский районы Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив в общей сложности семь снарядов из натовской артиллерии.

Сведений о жертвах среди гражданских лиц не поступало.

Фото: МО Украины

Противник сбросил боеприпас с беспилотника на Старомихайловку

Вооруженные силы Украины сбросили боеприпас с БПЛА на населенный пункт Старомихайловка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«В 10:30 на населенный пункт Старомихайловка был сброшен один боеприпас с БПЛА», — говорится в коммюнике.

Также представительство сообщило, что утром 2 декабря по Петровскому и Кировскому районам Донецка были выпущены два снаряда калибра 155 миллиметров.

ВСУ обстреляли Щетиновку в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Украинские военные нанесли удар по ЛНР из дальнобойного оружия

ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Предположительно, удары были нанесены из дальнобойного оружия западного образца.

«Обстреляли один из промышленных районов города. К сожалению, можно констатировать, что украинская власть „добивает“ уцелевшие производственные мощности не работающих на данный момент промышленных предприятий», — написал Колягин.

Мэр отметил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется.

ВСУ обстреляли село Алешки и другие населенные пункты в Херсонской области

Украинские войска нанесли 22 удара из ствольной артиллерии по селу Алешки на левобережье Херсонской области, а также 42 артиллерийских удара по гражданской инфраструктуре других населенных пунктов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области более 60 снарядов. 22 удара пришлись на Алешки. Под огнем также были Козачие Лагеря — 5 снарядов, Днепряны — 6 снарядов, Крынки — 19 снарядов, Новая Каховка — 3 снаряда, Подлесное — 2 снаряда, Саги — 7 снарядов», — сообщил источник.

В ночь на 2 декабря ВСУ выпустили по населенным пунктам области 28 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.

Фото: МО Украины

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