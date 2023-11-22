Появились подробности гибели актрисы Меньших в ДНР РИА Новости: снаряд ВСУ попал в кровлю над сценой театра, где выступала Меньших

Фото: vk.com/polina_menshikh

Полина Меньших

Реактивный снаряд, выпущенный украинскими военными из РСЗО HIMARS, попал в кровлю над сценой театра в населенном пункте Кумачово в ДНР, где 19 ноября выступала актриса Полина Меньших, сообщает РИА Новости. По данным местных властей, обстрел вела 27-я отдельная реактивная артиллерийская бригада ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.

После удара кровля над сценой полностью разрушена. Сама сцена завалена обломками кирпичей и досок, стены сильно посечены осколками, рассказал корреспондент агентства. Он также отметил, что зрительный зал и кресла в нем по большей части уцелели.

Меньших было 40 лет. Она родилась в Москве и работала преимущественно в столице. Актриса пыталась развивать собственный театр этнотанцев «Нежень», а также в течение 15 лет (2001–2016) работала в театре-студии Lege artis.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила посмертно наградить Меньших. По ее мнению, артистка сознавала риск для жизни, связанный с посещением ДНР, поэтому ее поступок можно считать героическим. Парламентарий добавила, что волонтеры и актеры, приезжающие в зону СВО, подвергают себя смертельной опасности, поэтому важно поощрять их за это еще при жизни.