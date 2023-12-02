Жители Украины начали доверять Залужному больше, чем Зеленскому «Рейтинг»: главкому ВСУ Залужному доверят 63% украинцев, а Зеленскому — 39%

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Валерий Залужный

Показатель доверия к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает аналогичные результаты президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание «Информатор» со ссылкой на опрос социологической группы «Рейтинг». Согласно данным исследования, Залужному «полностью доверяют» 63% населения, а Зеленскому 39%. При этом отмечается, что падение рейтингов украинского лидера фиксируется с июля 2023 года.

Результаты опроса показывают, что доверие населения к Залужному находится на уровне 82%, в то же время у Зеленского этот показатель составляет 72%. При этом на потенциальных выборах президента не победил бы ни первый, ни второй. Так, в первом туре голоса бы разделились на 47% и 30%, где Залужный бы проигрывал. Во втором туре отрыв между кандидатами мог сократиться до 2%. Лидирующие позиции все еще удерживал бы Зеленский.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил, что на Украине началась новая фаза борьбы за власть. По его словам, противоречия между президентом страны и главкомом Вооруженных сил Украины являются иллюстрацией противостояния разных группировок западных кураторов.