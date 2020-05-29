Число жалоб на работу подмосковных скорых сократилось втрое

https://static.news.ru/photo/90b57b8e-a12c-11ea-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пик жалоб на время прибытия бригад скорой помощи в Московской области пришёлся на конец апреля — начало мая, когда открылись ещё не все инфекционные клиники. Сейчас число негативных обращений по поводу работы скорых сократилось в 3,5 раза, рассказал главврач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин.

В настоящий момент в области открылись новые госпитали, к работе привлечён дополнительный медперсонал, однако проблемы до сих пор сохраняются в Серпухове, Чехове и Подольске, а лучшей стала бригада скорой помощи из Красногорска, которая выезжает на вызовы около 20 раз за смену. За месяц бригада «намотала» пять тысяч километров, передаёт канал «360».

Я очень надеюсь, что чем дальше, тем меньше замечаний у нас будет в службе скорой помощи. И, конечно, меньше вызовов, — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

За последние сутки в Подмосковье выявили 774 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Всего в области выздоровели 6843 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, заммэра столицы Анастасия Ракова заявила о намерении направить из Москвы в регионы бригады врачей скорой помощи. Они будут бороться с распространением коронавируса.