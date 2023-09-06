Чем Работино так важно для обороны: почему Россия отступила

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские официальные источники подтвердили оставление нашими силами поселка Работино, давно стертого с лица земли в результате месячных ожесточенных боев. Надо сказать, что представители Киева уже неоднократно говорили, что этот населенный пункт взят. Но, видимо, это произошло только сейчас.

Работино как последний шанс

Весть об оставлении поселка и отходе наших сил на господствующие высоты принес глава Запорожской администрации Евгений Балицкий. До последнего времени официальная точка зрения базировалась на том факте, что наши подразделения зацепились за южные окраины Работино, отражают атаки противника и контратакуют.

Между тем в последние дни стало очевидно: украинское руководство увидело во взятии поселка свой последний шанс сохранить лицо. Ведь летняя кампания явно пошла не по плану.

Работино было выбрано в качестве точки прорыва. Были подтянуты фактически последние не задействованные в предыдущих боях резервы, американские РЗСО Himers, танки Leopard и даже британские Сhаllenger 2, которые долгое время для сохранности держали вдали от линии боевого соприкосновения. В Работино прибыло и руководство ВСУ. Ситуация описывалась известной дилеммой: пан или пропал.

Конечно, Работино интересно не само по себе. Чисто теоретически после его взятия открывается путь на Токмак — важный транспортный узел для снабжения российских войск, а дальше — на Мелитополь.

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Но это в теории.

Но на самом деле взятие поселка не означает катастрофы для российской армии. Поскольку по всем учебникам военной теории, если «точка» обороны противника пробита, то надо вводить в такую брешь силы для расширения зоны прорыва в течение нескольких часов. Иначе весь эффект насмарку.

Поэтому если наши силы окопались на господствующих высотах, имеют возможность обстреливать украинские силы, создавать для них риск попадания в огненные мешки и атаковать с флангов, то успех ВСУ выглядит сомнительным. В радостных докладах звучит красиво. Но на деле — ничего.

Не зря Блинкен прилетел

Сегодняшний визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена назван неожиданным. Однако если соотнести радостные рапорты украинского руководства и осложнение положения администрации Джо Байдена, то многое становится на свои места.

Тот факт, что будущая избирательная кампания «спящего Джо» сильно зависит от ситуации на Украине, не является секретом. Все понимают, что Байдену надо либо заявить о полном успехе политики вкачивания сотен миллиардов в Киев, либо выставить себя миротворцем, который нанес ущерб России, а потом заморозил конфликт.

Понятно, что прилет Блинкена должен сработать на условный план А: объявить взятие Работино небывалым успехом, достигнутым за счет натовского вооружения. Потому-то верхушка ВСУ из кожи вон лезла, чтобы преподнести такой «подарок» дорогому гостю. И даже не пощадила английские танки.

Теперь, видимо, визит госсекретаря должен обеспечить максимальный пиаровский эффект от последних продвижений ВСУ. Несмотря на тот факт, что на других участках фронта либо стабильность, либо движение вперед российских сил. Но ведь войны нынче гибридные, с активным участием диванных экспертов в соцсетях. А потому Зеленскому есть пока чем отчитаться.

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Энтони Блинкен и Владимир Зеленский

Почему о Работино объявил Балицкий

Не исключено, что глава Запорожской администрации хотел привлечь дополнительное внимание к ситуации в своей области, где изначально шли самые тяжелые бои. В последнее время, особенно после взятия Бахмута, наши военные сводки звучали исключительно оптимистически. Ни о каких перегруппировках сил и средств, как под Харьковом, и речи не было. Собственно, и сейчас уход из Работино не повод для критики, а возможность продемонстрировать наше военное искусство — обход вклинившегося противника с флангов, заманивание в огненные мешки.

Тем более что потери у ВСУ столь значительные, что продолжать движение будет крайне сложно. И инерция такого движения вряд ли продлится больше недели. А там и сезон первых дождей, превращающих черноземы в непроходимое для западной техники болото.

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