Центр Чумакова готов к клиническим испытаниям живой ослабленной вакцины

https://static.news.ru/photo/e8822e4c-f731-11ea-b65c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова выходит на клинические испытания с живой ослабленной вакциной от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН.

Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной, — цитирует ТАСС Попову.

Она отметила, что вакцины от коронавируса должны быть разными для определённых групп населения. Для работы «в очагах, в чрезвычайных ситуациях» лучше всего подойдёт вакцина от института Гамалеи, которая быстро оказывает эффект, «очень иммуногенна, но при этом у неё есть свои особенности». Для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, по словам Поповой, нужна вакцина с «более мягкими свойствами». А третья вакцина должна быть для детей, считает глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в настоящее время на регистрации в России находятся две отечественные (от центра «Вектор» и от центра Чумакова) и две зарубежные (китайская Sinopharm и британская AstraZeneca) вакцины от коронавируса, ещё одна вакцина — «Спутник V», разработанная центром Гамалеи — уже зарегистрирована.

Как писал NEWS.ru, российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины от коронавируса «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела. Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.