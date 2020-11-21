Цена вакцины «Спутник V» будет ниже аналогов от Pfizer и Moderna

https://static.news.ru/photo/87055330-2ca9-11eb-85ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет существенно ниже зарубежных аналогов. В частности, препаратов, анонсированных американскими компаниями Pfizer и Moderna.

В пересчёте на российские рубли вакцина от Pfizer будет стоить около 1,5 тысячи, а от Moderna — от 1,9 до 2,5 тысячи.

Объявленная цена Pfizer в $19,5 и Moderna в $25–37 за дозу на самом деле означает их стоимость в $39 и $50–74 на человека. Для вакцин Pfizer, Sputnik V и Moderna на человека требуется две дозы. Цена на Sputnik V будет намного ниже, — сказано в Twitter-аккаунте российского препарата.

Окончательная предполагаемая цена отечественной разработки пока не названа.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.

Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора также получил от Минздрава разрешение на пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Исследования начнутся 18 ноября 2020 года, а закончатся 15 июня 2021 года. Общее число испытуемых составит три тысячи человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения.