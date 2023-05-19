Никита Чайка

«Будет жестче, чем в Бахмуте»: военэксперт о будущей битве за Краматорск Военэксперт Матвийчук предположил, что бои за Краматорск будут жестче, чем за Артемовск

19 мая 2023 в 13:37

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по позициям ВСУ в Артёмовске