Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что после взятия Артемовска (Бахмута) начнутся тяжелые бои за Краматорск и обороняться этот город будет более эффективно. Матвийчук также сообщил об истощении резервов ВСУ, в связи с чем поставщики оружия в лице Соединенных Штатов начали спешно искать передышку под тем или иным предлогом.
После Бахмута мы рванем на Краматорск, и оборона там будет жестче, чем в Бахмуте. В то же время у ВСУ уже порядком истощились резервы, а некоторые соединения находятся на последнем издыхании. Поэтому американцы и начали настолько спешно искать для них передышки под тем или иным предлогом, — пояснил эксперт.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль последний укрепрайон ВСУ в Артемовске — «Домино». Отмечается, что район зачищен и теперь его предстоит разминировать. Также подчеркивается, что российским силам предстоит тщательно проверить территорию «Домино», поскольку там могут оставаться небольшие группы украинских военных.
До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что Украина долго не продержится, если в июле не согласится на переговоры. Экс-разведчик пояснил, что каждый день ВСУ на отражение ударов России расходуют огромное количество снарядов. В конечном счете это приведет к их полной неспособности обеспечивать защиту.