Брак с мужчиной, критика СВО: что известно о писателе Михаиле Зыгаре

Фото: City News Moskva/Global look Press

Журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России, объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ. Что известно о его деятельности, критике СВО, браке с мужчиной?

Почему Зыгаря объявили в розыск

Согласно базе данных МВД, бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако не указывается, по какой именно.

«Зыгарь Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

В марте Telegram-канал SHOT сообщил, что в России возбуждено уголовное дело в отношении Зыгаря. По информации канала, журналисту грозит до 10 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

Как уточняет канал, Зыгарь стал фигурантом дела из-за публикации в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях, произошедших в Буче 4 апреля 2022 года. Telegram-канал отмечает, что слова журналиста не прошли экспертизу — их признали недостоверными и дискредитирующими Вооруженные силы России. По данным канала, Зыгарь уехал из России после начала специальной военной операции, сейчас он проживает в Германии.

Фото: City News Moskva/Global look Press Михаил Зыгарь

В марте 2024 Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Зыгаря, который пытался оспорить решение Минюста РФ о включении его в список СМИ-иноагентов. В статусе иноагента писатель находится с 21 октября 2022 года.

«Решением Замоскворецкого районного суда Москвы в удовлетворении административного искового заявления Зыгаря <...> отказано», — говорится в сообщении.

Что известно о писателе

Зыгарь родился в 1981 году в Анголе в семье советского офицера спецслужб. В юности он стал победителем популярной в свое время интеллектуальной телеигры «Умницы и умники», благодаря чему без экзаменов поступил на факультет журналистики МГИМО. Уже на младших курсах его взяли на работу в издательский дом «Коммерсант». В десятых годах он стал главредом «Дождя».

Зыгарь на протяжении многих лет в качестве корреспондента освещал вооруженные конфликты в Ираке, Ливане, Судане, Сирии, Палестине, революции на Украине и в Киргизии, расстрел в Андижане, волнения в Эстонии после переноса «Бронзового солдата», беспорядки в Сербии и Косове.

В последние годы у журналиста изменилось отношение к родине. После начала СВО Зыгарь покинул Россию и обосновался в Берлине.

В конце ноября 2023-го сообщалось, что Михаил Зыгарь и кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решили избавиться от своего бизнеса в России, они ликвидируют свое издательство «Тенес» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Зыгарь и Долин уехали из РФ, но продолжали зарабатывать в стране благодаря своему издательству. По информации канала, в 2022 году ООО «Тенес» лишилось госконтрактов. Книги писателя в итоге перестали продаваться в РФ. А упоминания о журналисте убрали из пресс-релизов и документального фильма о режиссере Алексее Германе, который он снял.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Как сложилась личная жизнь Зыгаря

В 2009 году в Нью-Йорке журналист женился на российской журналистке Майе Стравинской. Годом позже у пары родилась дочь, которая до сих пор является единственным ребенком в семье. А в 2018 году без всяких публичных комментариев супруги расстались.

В 2022 году в соцсетях Зыгарь совершил каминг-аут, признавшись, что является геем (ЛГБТ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), и сообщил, что женился на мужчине. Избранником журналиста стал Жан-Мишель Щербак, который появлялся в качестве одного из претендентов на руку и сердце певицы Ольги Бузовой в шоу «Замуж за Бузову».

В своем обращении к подписчикам Зыгарь заявил, что долгое время никому не говорил о своей ориентации и скрывал отношения с 30-летним мужчиной. Жан-Мишель также опубликовал в своих социальных сетях пост о вступлении в брак.

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