МВД России объявило в розыск журналиста-иноагента МВД России объявило в розыск по статье журналиста-иноагента Михаила Зыгаря

Фото: City News Moskva/Global look Press

Михаил Зыгарь

Журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах России, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России. Уточняется, что правоохранители ищут его по статье, но не указывается, по какой именно.

Зыгарь Михаил Викторович. Разыскивается по статье УК, — сказано в базе.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск российского писателя и журналиста, который пытался оспорить решение Минюста России о включении его в список СМИ-иноагентов. В статусе иноагента Зыгарь находится с 21 октября прошлого года.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что Зыгарь стал фигурантом дела из-за публикации в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях, произошедших в Буче 4 апреля 2022 года. Telegram-канал отметил, что слова журналиста не прошли экспертизу — их признали недостоверными, теперь мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Кроме того, стало известно, что Московский городской суд оставил в силе заочный арест актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Артист пытался оспорить это решение и подал апелляцию, однако суд не нашел оснований для удовлетворения прошения. Сам актер сейчас находится в США.