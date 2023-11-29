Журналисты Зыгарь и Долин решили избавиться от бизнеса в России SHOT: журналисты Зыгарь и Долин ликвидируют издательство «Тенес» в России

Фото: vk.com/zygaro

Михаил Зыгарь

Журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решили избавиться от своего бизнеса в России, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, Зыгарь и Долин ликвидируют свое издательство «Тенес» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Как пишет SHOT, Зыгарь и Долин уехали из России после начала СВО, но продолжали зарабатывать в стране благодаря своему издательству. По информации канала, в 2022 году ООО «Тенес» лишилось госконтрактов.

Книги Зыгаря в итоге перестали продаваться в России. А упоминания о Долине убрали из пресс-релизов и документального фильма о режиссере Алексее Германе, который он снял.

Минюст включил «Тенес» в перечень иностранных агентов в январе 2023 года. Зыгарь и Долин, являющиеся учредителями ООО, оба были признаны иноагентами в октябре 2022 года с разницей в одну неделю.

23 ноября замглавы Минюста Олег Свириденко заявил, что статус иноагента не пожизненный. По его словам, из реестра уже успели исключить около 65 субъектов, среди которых физические и юридические лица.

27 ноября суд во второй раз отказался исключить из перечня блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В Минюсте заявили, что Понасенков должен оставаться в реестре из-за снятых за рубежом роликов «о превосходстве западной цивилизации».