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По состоянию на воскресенье, 29 марта, в России 194 353 человека находятся под наблюдением врачей из-за подозрения на заражение коронавирусом. Также проведено более 343 тысяч лабораторных исследований.

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 292 877 человек, по состоянию на 29.03.2020 под контролем остаются 194 353 человека, — говорится в сообщении.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусная инфекция нового типа в настоящее время стала вести себя менее агрессивно. Распространение COVID-19 может пойти на спад уже в апреле.