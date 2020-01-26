https://static.news.ru/photo/2d69227e-3fc5-11ea-a944-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/GlobalLookPress

Главный редактор окружного портала «Правда ПФО» Александр Белов рассказал о том, что его не удивило поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева по отношению к сотруднику МЧС, так как это не первая выходка губернатора. Об этом сообщил телеканал РЕН.

Недоумение вызывает реакция на его выходки, потому что раньше он допускал то же самое, но внимание это не привлекало. Совсем недавно, в конце года, проходила итоговая конференция «Единой России». Михаил Васильевич присутствовал на сцене. Настала пора вручать награды. Ради кого-то губернатор вставал с кресла, чтобы вручить грамоты, а для большинства — нет. Он игнорировал. Ну и масса других историй есть, которые лягут в эту канву, — привёл слова журналиста телеканал.

Он добавил, что ничего особенного в мероприятии со служебными автомобилями не было. Однако было решено организовать передачу ключей главой региона. Александр Белов отметил, что никто не рассчитывал, что история повернётся таким образом, однако выходка весьма характерна для Максима Игнатьева.

Как сообщал NEWS.ru ранее, глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что поведение губернатора Чувашии недопустимо. Он подчеркнул, что сотрудники, представляющие ведомство, уважаемое во всем мире, должны вести себя соответственно.