Байкал включили в список озёр с выраженным ростом температуры воды

https://static.news.ru/photo/706bbb82-e230-11ea-a2b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Пресс-служба фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» сообщила о включении Байкала в список озёр с выраженным ростом поверхностной температуры воды.

Выросла температура воды в озёрах. Так, сезон покрытия озёр льдом в северном полушарии стал на неделю короче, чем в среднем за 1981–2010 годы. Интересно, что озеро Байкал также входит в группу озёр, характеризующихся наиболее выраженным трендом роста поверхностной температуры воды 0,21 ± 0,02 °C за десятилетие, — цитирует сообщение ТАСС.

Данные о температурных показателях озера были включены в ежегодный международный отчет State of the Climate 2019. Также в него попала научная оценка состояния климата планеты. Выпуск глобального отчёта, который издавался Американским метеорологическим обществом, выходил в качестве специального приложения к журналу Bulletin of American Meteorological Society.

