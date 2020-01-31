Авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Китай, переходят с регулярного режима на чартерный. Такое решение в связи со вспышкой коронавируса принял Минтранс.
Переход на чартерный режим состоится 1 февраля. Это может повлиять на дату рейса, время вылета и его номер,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен