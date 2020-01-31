https://static.news.ru/photo/56822906-4468-11ea-a374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Авиаперевозчики, выполняющие рейсы в Китай, переходят с регулярного режима на чартерный. Такое решение в связи со вспышкой коронавируса принял Минтранс.

Переход на чартерный режим состоится 1 февраля. Это может повлиять на дату рейса, время вылета и его номер, говорится в сообщении Минтранса. Изменения будут размещены на сайтах перевозчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти приняли решение закрыть почти все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.