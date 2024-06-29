Атака ВСУ на Севастополь 29 июня: уничтожена ли техника ВС РФ, пострадавшие

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя/ТАСС

Севастополь утром 29 июня подвергся очередной ракетной атаке, в ходе отражения которой российские системы ПВО уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе. Что известно о новом ударе ВСУ по Крыму?

Что известно об атаке на Севастополь 29 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 08:56 утра сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО. Все службы были приведены в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — заявил он.

В результате отражения атаки в небе над акваторией и в районе Балаклавы были сбиты две воздушные цели, их осколки упали в прибрежной зоне и в Балаклавском районе.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Республики Крым», — заявили в Минобороны РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие известны последствия атаки, сколько пострадавших

Губернатор Севастополя сообщил, что в результате падения осколков в Балаклаве была повреждена кровля частного дома. Спасательные службы зафиксировали возгорание травы в районе Ялтинского кольца. Также известно о троих пострадавших.

«По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — уточнил Развожаев.

Позднее в спасательные службы поступили сообщения о новых случаях повреждений от упавших осколков ракет.

«В районе улицы Новикова упал осколок ракеты. В частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок. На Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов», — добавил губернатор.

Развожаев напомнил гражданам о необходимости уведомлять правоохранителей об опасных находках. Градоначальник заверил, что спасательные службы оперативно реагируют на такие сообщения и выезжают на место.

«Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить, и тем более их нельзя поднимать», — сказал он.

Информации об уничтожении техники ВС РФ не поступало.

Что известно об усилении работы ПВО в Крыму

Михаил Развожаев заявил, что защита Крымского полуострова будет усилена в связи с атаками Вооруженных сил Украины на Севастополь. По его словам, сейчас проводится серьезная работа для усиления защиты города и полуострова.

«Понятно, что ПВО будет усиливать работу, понятно, что будут приниматься и другие меры», — отметил Развожаев.

Также в городе усовершенствуют систему оповещения для обеспечения быстрого укрытия людей в случае опасности. Кроме того, глава региона объявил о создании примерно 600 новых укрытий блиндажного типа.

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