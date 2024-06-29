В Севастополе объявлена воздушная тревога в связи атакой ВСУ Губернатор Развожаев: в Севастополе работают системы ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он также обратился к жителям с просьбой не находиться на открытом пространстве, поскольку главную опасность представляют осколки.

Внимание всем, воздушная тревога. В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности, — написал Развожаев.

По словам губернатора, сейчас российские военные ведут работу по уничтожению целей. До конца операции он рекомендовал гражданам соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.

Ранее Михаил Развожаев сообщил об усилении защиты Крымского полуострова на фоне террористической ракетной атаки ВСУ на Севастополь. По его словам, речь идет о комплексах ПВО, модернизации систем оповещения населения, а также о расширении доступности укрытий, в том числе о защитных объектах блиндажного типа.

До этого сенатор Дмитрий Рогозин заявил о наличии двух способов борьбы с атаками украинских военных на территорию России — пассивном и агрессивном. Во втором случае, по его словам, армия РФ закроет небо над Черноморской акваторией и будет сбивать там беспилотники противника и его союзников.